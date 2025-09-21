انقطاع المياه 4 ساعات عن 16 قرية بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غدًا الإثنين عن 16 قرية بمراكز المحافظة، بسبب أعمال غسيل وتطهير الشبكات ومحطات المياه ضمن خطة الصيانة الدورية.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لمدة 4 ساعات، داعية المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ويشمل القطع قرى: أشمون "الغنامية، الفرعونية، سمادون"، الباجور "إسطنها، قلتي الكبرى"، بركة السبع "شنتنا الحجر، ميت فارس، جنزور"، شبين الكوم "مليج"، الشهداء "دناصور، كفر الشبع"، قويسنا "مصطاي، أشليم، ميت برة"، منوف "تتا، جزي".