في أول يوم دراسة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة في الوادي الجديد

01:50 م الأحد 21 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب طالبة بإصابات مختلفة، اليوم الأحد، إثر سقوطها من الطابق الثاني بمدرسة علي بن أبي طالب بمدينة الفرافرة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول تلميذة مصابة بإصابات مختلفة إثر سقوطها من مرتفع لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين اصابة التلميذة " نادية.أ.إ"، 7 أعوام، ومقيمة بقرية علي بن أبي طالب التابعة لمركز الفرافرة بإصابات متنوعة في جسدها تمثلت في كسر في منطقة الفخذ، وجرح قطعي في الوجه بطول 5 سم، إثر سقوطها من الطابق الثاني من مدرسة علي بن أبي طالب للتعليم الأساسي بمركز الفرافرة.

جرى نقلها لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وجاري تحويلها بمعرفة إدارة المستشفى لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

أول يوم دراسة سقوط طالبة الوادي الجديد
