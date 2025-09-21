إعلان

شيكولاتة وبالونات وعلم مصر.. أجواء احتفالية ببداية العام الدراسي في بورسعيد - صور

11:28 ص الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    احتفالية ببداية العام الدراسي في بورسعيد (4)
  • عرض 13 صورة
    احتفالية ببداية العام الدراسي في بورسعيد (5)
  • عرض 13 صورة
    احتفالية ببداية العام الدراسي في بورسعيد (6)
  • عرض 13 صورة
    احتفالية ببداية العام الدراسي في بورسعيد (7)
  • عرض 13 صورة
    احتفالية ببداية العام الدراسي في بورسعيد (8)
  • عرض 13 صورة
    احتفالية ببداية العام الدراسي في بورسعيد (9)
  • عرض 13 صورة
    احتفالية ببداية العام الدراسي في بورسعيد (3)
  • عرض 13 صورة
    احتفالية ببداية العام الدراسي في بورسعيد (2)
  • عرض 13 صورة
    احتفالية ببداية العام الدراسي في بورسعيد (12)
  • عرض 13 صورة
    احتفالية ببداية العام الدراسي في بورسعيد (13)
  • عرض 13 صورة
    احتفالية ببداية العام الدراسي في بورسعيد (11)
  • عرض 13 صورة
    احتفالية ببداية العام الدراسي في بورسعيد (10)
بورسعيد - طارق الرفاعي:

سادت أجواء احتفالية بمدارس محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بالتزامن مع أول أيام العام الدراسي الجديد.

ووزعت إدارة مدرسة أم المؤمنين الابتدائية المعتمدة، بقيادة ايمان الزغبي، الشيكولاتة والبالونات وأعلام مصر على التلاميذ فور دخولهم المدرسة، كما تم إذاعة عدد من الأغاني عبر مكبرات الصوت، وسط حالة من الفرحة والسعادة بين الطلاب.

ومن جانبه، أكد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، أنه تم تجهيز 558 مدرسة لاستقبال 186 ألف طالب وطالبة، فضلًا عن 453 قاعة رياض أطفال لاستقبال 13 ألفا و766 طفلا بمرحلة رياض الأطفال، مؤكدًا أن أن جميع الكتب المدرسية بمخازن المديرية قد تم توزيعها على المدارس لتسليمها للطلاب.

