مصرع شخصين وإصابة ثالث.. سيارة ملاكي تنقلب في ترعة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث بحالة فقد للوعي، مساء السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة مجاورة لطريق "الكتكاتة/ ساقلتة" شرقي محافظة سوهاج.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين والمصاب من الترعة، ونقلهم للمستشفى المركزي، وتم تحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لخطورة حالته الصحية.

تبين من التحريات الأولية أنه أثناء سير سيارة ملاكي ماركة سوزوكى "تمناية" على الطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ ما نتج عنه انقلابها في الترعة المجاورة للطريق.

تم انتشال الضحايا من مياه الترعة، واستخراج السيارة، وإخطار اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج بالواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.