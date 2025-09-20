الإسماعيلية تشن حملة مكبرة لإزالة أوكار المخلفات غير المرخصة

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

قامت وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة وقسم الضواحي والوحدات المحلية للأحياء الثلاثة، اليوم السبت، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بالأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية والطريق الصحراوي القاهرة وأبو عطوة وأبو شحاتة وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير وحدة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ومباحث الضواحي ونواب الأحياء الثلاثة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

وأوضحت المهندسة أميمة حفني محمد مدير وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة قامت بالمرور على منطقة سوق الحرفي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ وذلك لبحث الشكوى الواردة على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية والخاصة بقيام أحد المخازن بتجميع مخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، بالإضافة إلى حرق مكشوف لتلك المخلفات داخل الكتلة السكنية، مما أدى إلى تصاعد الأدخنة والذي يؤدي بدوره إلى تلوث البيئة.

وجرى توجيه حملة أمنية مكبرة بناءً على توجيهات محافظ الإسماعيلية وتم تحرير محضر للمخزن لعدم الحصول على التراخيص اللازمة ووجود عدد من المخلفات، طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، وتواصل الحملة أعمالها في محافظة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم.

كما قامت الحملة أيضًا بضبط أحد مخازن الخردة الغير مرخصة بالطريق الصحراوي الإسماعيلية القاهرة، وتحرير محضر بذلك.