تنظيف شواطئ الإسكندرية من المخلفات البلاستيكية -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نظّم جهاز شئون البيئة فرع غرب الدلتا بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اليوم السبت، حملة مكبرة لتنظيف عدد من شواطئ الإسكندرية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لتنظيف الشواطئ.

وشهدت الحملة مشاركة أكثر من 60 متطوعًا من نادي روتاري إنتراكت ومؤسسة شباب بيحب مصر، في إزالة المخلفات البلاستيكية والصلبة التي تُهدد الحياة البحرية وتؤثر سلبًا على النظم البيئية الساحلية بشاطئي ذوي الهمم وستانلي.

وتأتي الفعالية الدولية في الإسكندرية تماشيًا مع المبادرة العالمية التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي تحتفل بها دول العالم سنويًا، في موعد محدد ثالث سبت من شهر سبتمبر كل عام، من خلال أنشطة تهدف إلى تنظيف السواحل والبحار، وزيادة الوعي البيئي بأهمية الحد من التلوث، خاصة التلوث البلاستيكي.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على تعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وشدد على استمرار الحملات التوعوية والبيئية بمختلف أنحاء المحافظة، منوهاً أن المحافظة ستطلق خلال شهر سبتمبر الجاري عددًا من الحملات لتنظيف الشواطئ، لضمان استمرارية هذه الجهود وتحقيق أثر ملموس في تحسين البيئة الساحلية.