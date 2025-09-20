غرق موظف بالمعاش في حوض زراعي بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت عزبة الكردي التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ، حادثة مأساوية، حيث لقي موظف بالمعاش مصرعه غرقًا في حوض زراعي داخل أرض يمتلكها.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ اللواء إيهاب عطية إخطارًا من مركز شرطة قلين، يفيد بوصول جثة المدعو "مصطفى.م.ع.ح"، 68 عامًا، إلى مستشفى قلين التخصصي، إثر حادث غرق.

انتقل مأمور المركز رفقة الرائد عمر أبوالسعود، رئيس مباحث مركز شرطة قلين، إلى مستشفى قلين التخصصي للوقوف على صحة البلاغ، ومعاينة الجثة داخل مشرحة المستشفى، وبسؤال نجل المتوفي، "محمد.م.ع.ح"، 29 عامًا، أفاد بأنه ذهب للبحث عن والده في الحقل بعد تأخره عن العودة إلى المنزل، فوجده غارقًا في الحوض الزراعي، مؤكدًا أنه لا يتهم أحدًا.

وكشف تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هو "اسفكسيا الغرق"، مع عدم وجود أي إصابات ظاهرية على الجثة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الموظف المسن انزلقت قدمه أثناء محاولته الوضوء من الحوض الزراعي، مما أدى إلى سقوطه وغرقه على الفور، مع تأكيد عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.