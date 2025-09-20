ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أصيب 20 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص وقع مساء اليوم، على محور 30 يونيو، بنزلة جنيفة بمحافظة الإسماعيلية، ما أدى إلى توقف حركة السير على الطريق لعدة دقائق.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج اللازم، وسط متابعة طبية دقيقة من الفرق الطبية.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة: عزة سالم سعيد 27 عامًا، وليلى سمير أحمد 27 عامًا، وآية حسن محمد 17 عامًا، وإيمان خير علاء 49 عامًا، ومنة إبراهيم نجيب 18 عامًا، وإسراء السيد علي 21 عامًا، ومنار منصور عيد 22 عامًا، ومحمد إبراهيم سليمان 39 عامًا.

كما شملت الإصابات: منى فراج سعد 26 عامًا، ونورهان سالم رضا 18 عامًا، وآلاء علي محمد أمين 19 عامًا، وشيماء عادل بشاري 19 عامًا، وشروق أحمد السيد 20 عامًا، وإنجي محمد 22 عامًا، ومنة شاكر 21 عامًا، ومي ناصر 26 عامًا.

بينما أصيبت أيضًا: نورهان خالد 20 عامًا، وآيات محمد عبد الحميد 20 عامًا، وملك سالم حسن 17 عامًا، إلى جانب تسجيل حالة وفاة لم يتم الإعلان عن هويتها بعد، ويجري حصر البيانات النهائية بشأنها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرفع آثار الحادث، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، فيما تتابع إدارة مستشفى فايد حالة المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.