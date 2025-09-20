الأقصر تحتفي بحفظة القرآن في الحفل السنوي لدار "اقرأ" بالبعيرات (صور)

الأقصر - محمد محروس:

شهدت قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر الحفل السنوي لدار "اقرأ" لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه بقرية البعيرات بمركز القرنة، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، حيث جرى تكريم عدد من حفظة كتاب الله من أبناء القرية.

حضر الفعالية اللواء د. هشام الشيمي السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، والدكتور أحمد خليفة مدير منطقة وعظ الأقصر، وفضيلة الشيخ محمود الخطيب مدير عام منطقة الأقصر الأزهرية، والمستشار محمد النجار رئيس النيابة الإدارية بالمحافظة، وثناء عبده مدير قاعة المؤتمرات، إلى جانب ممثلين عن الأزهر والأوقاف وعدد من الشخصيات العامة وأهالي القرية.

وتُشرف على دار "اقرأ" هيئة من علماء الأزهر برئاسة الشيخ محمد حسان النداوي، وأُنشئت على الطراز الإسلامي من طابقين ومكيّفة بالكامل، وتستقبل طلابها من سن الخامسة فما فوق، مع تخصيص فصول خاصة لربات البيوت. ويبلغ عدد الملتحقين بها أكثر من 400 طالب وطالبة. ويعود الفضل في إنشائها إلى المواطن رجب عبد المتجلي، أحد أبناء القرية، الذي تبرع بالمبنى ليكون صرحًا تعليميًا وخيريًا لأهلها.

وجرى خلال الحفل تكريم 15 من حفظة القرآن الكريم بجوائز شملت رحلتي عمرة، وجوائز مالية، إضافة إلى شهادات تقدير.

وأعرب اللواء هشام الشيمي عن سعادته بالمشاركة في الحفل، مؤكدًا أن تكريم حفظة القرآن الكريم هو تكريم للقيم النبيلة التي يحث عليها الإسلام، مشيدًا بجهود القائمين على دار "اقرأ" ودورها المتميز في خدمة أبناء القرية.







