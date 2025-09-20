إعلان

فرقة الفنون الشعبية تتألق في ختام الأنشطة الصيفية بثقافة جنوب سيناء (صور)

02:38 م السبت 20 سبتمبر 2025
background

جنوب سيناء - رضا السيد:

اختتم فرع ثقافة جنوب سيناء برامجه الصيفية بحفل فني أقيم على المسرح الصيفي بمدينة الطور، أحيته فرقة الفنون الشعبية للأطفال، بتدريب وتصميم استعراضات الفنان أسامة إبراهيم.

وقدمت الفرقة خلال الحفل مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث، منها: "مصر جميلة، سيناء، مصر أم الدنيا، محارب كفه، بنت حضارية، صعيدي، سمسمية، نوبة، على إيدك اتعلمنا، التنورة، بسم الله".

وأعقب ذلك توزيع شهادات تقدير على أعضاء فرقة الفنون الشعبية للأطفال التابعة لقصر ثقافة الطور، تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم في إنجاح فعاليات البرنامج الصيفي.

شهد الحفل حضور منيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، وسهير عبد العاطي، نائب رئيس مدينة الطور، وأحمد مروان، رئيس قرية الجبيل، وسط تفاعل جماهيري كبير من أهالي المدينة في أجواء من البهجة والفرح.

وأكدت منيرة فتحي أن فعاليات البرنامج الصيفي نُفذت ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ووزارة الثقافة، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الدكتور شعيب خلف.

فرع ثقافة جنوب سيناء مدينة الطور أسامة إبراهيم
