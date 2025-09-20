الدقهلية تحصّن أكثر من 204 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن تحصين 204,362 رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح SAT1.

وأكد المحافظ أن الحملة تشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية في مختلف أنحاء المحافظة. وشدد على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين، مع توعية أصحاب رؤوس الماشية بأهمية التحصين للحفاظ على ثروتهم الحيوانية من الأمراض.

وأضاف "مرزوق" أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر، من خلال التحصين ضد الأمراض والفيروسات، وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

وأوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين الأبقار والجاموس في جميع المراكز والقرى والعزب والكفور، إضافة إلى أسواق الماشية والكمائن الحدودية.



وتقوم المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، وتنفذ لجان الإرشاد البيطري حملات توعية للمربين حول الوقاية من الأمراض، مؤكدة على ضرورة الالتزام بعمليات التحصين.







