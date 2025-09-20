إعلان

محافظ الأقصر يكرم عمال النظافة: "أنتم أبطال زيارة ملك إسبانيا" (صور)

02:06 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ الأقصر يكرم عمال النظافة (3)
  • عرض 4 صورة
    محافظ الأقصر يكرم عمال النظافة (4)
  • عرض 4 صورة
    محافظ الأقصر يكرم عمال النظافة (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:

كرم المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عددًا من عمال النظافة بالأحياء والإدارة العامة للنظافة والتجميل، إلى جانب العاملين بالمتابعة الميدانية وحملة المعدات، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في إنجاح زيارة ملك إسبانيا وزوجته إلى المحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لعمال النظافة قائلاً: "أنتم أبطال إنجاح الزيارة، وقد أثبتم أنكم على قدر المسؤولية في الحفاظ على نظافة المدينة وظهورها بالمظهر اللائق أمام ضيوف مصر."

وأكد المحافظ أهمية الاستمرار في بذل الجهد للحفاظ على مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به عمال النظافة باعتبارهم الجنود المجهولين في خدمة المجتمع.

شهد حفل التكريم كل من اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر سكرتير المدينة، وهدية ثابت مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، إلى جانب رؤساء الأحياء وإدارات الحدائق والبساتين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ملك إسبانيا الإدارة العامة للنظافة والتجميل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
الدقهلية تحصّن أكثر من 204 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخان غطى السماء.. اللقطات الأولى لحريق مروع على الطريق الإقليمي | صور
30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر