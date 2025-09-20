إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أُصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ديرب نجم – الزقازيق على الطريق الإقليمي، بنطاق مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما اتخذت الجهات المعنية الإجراءات الطبية والقانونية حيال الواقعة.

كانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع الحادث، وأسفر عن إصابة 10 مواطنين. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور على الطريق، منعًا لحدوث تكدسات مرورية.