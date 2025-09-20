إعلان

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية

01:46 م السبت 20 سبتمبر 2025

حادث انقلاب سيارة ميكروباص - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

أُصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ديرب نجم – الزقازيق على الطريق الإقليمي، بنطاق مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما اتخذت الجهات المعنية الإجراءات الطبية والقانونية حيال الواقعة.

كانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع الحادث، وأسفر عن إصابة 10 مواطنين. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور على الطريق، منعًا لحدوث تكدسات مرورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ميكروباص محافظة الشرقية حادث انقلاب سيارة ميكروباص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخان غطى السماء.. اللقطات الأولى لحريق مروع على الطريق الإقليمي | صور
30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر