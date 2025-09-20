محافظ أسوان يمنح مهلة أخيرة لتقنين الأراضي حتى الإثنين المقبل

أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بمنح مهلة أخيرة تنتهي يوم الإثنين، المقبل لأصحاب طلبات التقنين، لتوفيق أوضاعهم.

وأشار المحافظ إلى أنه بعد انتهاء هذه المهلة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، والتي تشمل تحرير محاضر جنائية وقطع كافة المرافق عن الأراضي المخالفة، وإدراجها ضمن حملات الإزالة وسحبها بالكامل، مؤكدًا أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تسمح بأي تهاون أو تساهل في التعدي على أراضيها بدون وجه حق، وأن الأجهزة التنفيذية ملتزمة بالعمل في إطار قانوني واضح وصارم.

وناشد المحافظ أصحاب طلبات التقنين بضرورة استثمار هذه الفرصة وسرعة إنهاء سداد المقدمات المالية للتعاقدات، ونسبة الـ 25% المستحقة، بالإضافة إلى سداد الأقساط المتأخرة. مؤكدًا أن تطبيق القانون الجديد للتقنين لن يسمح باسترداد أي مبالغ سبق سدادها، وإنما سيعاد الملف إلى نقطة البداية، أما من أنهى الإجراءات فسيُسمح له باستكمال الإجراءات وفق القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه قريبًا.

وقدم محافظ أسوان شكره لكافة الجهات المختصة على جهودهم المبذولة التي أسفرت عن إنجاز ملحوظ في ملف التقنين خلال الفترة الأخيرة، وهو ما لاقى إشادة من الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها.

وأضاف المحافظ أن الهدف من هذه الجهود هو الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تحقيق الأمن القانوني للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مؤكدًا ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين لإنجاز طلبات التقنين في أقرب وقت.