بتكلفة 88 مليون جنيه.. مشاريع لتطوير البنية التحتية والخدمات بشبين الكوم (صور)

01:07 م السبت 20 سبتمبر 2025
    مشاريع لتطوير البنية التحتية والخدمات بشبين الكوم (3)
    مشاريع لتطوير البنية التحتية والخدمات بشبين الكوم (2)
المنوفية - أحمد الباهي:

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن إجمالي استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بأحياء شرق وغرب شبين الكوم بلغت 88 مليون جنيه، وتشمل تنفيذ 21 مشروعًا تنمويًا وخدميًا لتطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن استثمارات حي غرب شبين الكوم بلغت 60 مليون جنيه، وتشمل أعمال رصف وتطوير شوارع رئيسية وفرعية، واستكمال مشروعات الرصف الإنشائي بعدد من المناطق، إلى جانب تطوير وتجديد كورنيش شبين الكوم القديم، واستكمال إنشاء عمارة الإسكان الاقتصادي التي تضم 148 وحدة سكنية.

وشملت الخطة توريد 40 عمود إنارة وتدعيم منظومة المخلفات الصلبة بمعدات جديدة لتحسين مستوى النظافة.

وأضاف المحافظ أن استثمارات حي شرق شبين الكوم بلغت 28 مليون جنيه لتنفيذ 12 مشروعًا، منها تركيب بلاط إنترلوك بعدد من شوارع ميت خاقان وأحياء أخرى، وتطوير ميدان مجمع المواقف بتركيب بلدورات مضيئة وأعمدة ديكورية ونجيل صناعي، فضلاً عن توريد معدات وأدوات لتحسين البيئة ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية.

وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة وتذليل معوقات التنفيذ، مع الالتزام بالمواصفات الفنية لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق الأهداف التنموية المستهدفة.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية البنية التحتية شبين الكوم
