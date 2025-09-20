إعلان

بالصور - تعليم أسوان يوزع هدايا على تلاميذ KG1 في أول يوم دراسة

12:41 م السبت 20 سبتمبر 2025
    تعليم أسوان يوزع هدايا على تلاميذ KG1 في أول يوم دراسة
أسوان - إيهاب عمران:

انتظمت الدراسة، اليوم السبت، في الصفوف الأولى للمراحل الدراسية فقط، حيث بدأت الدراسة في KG1 بالنسبة للمرحلة الابتدائية، والصف الأول الإعدادي بالنسبة للمرحلة الإعدادية، والصف الأول الثانوي بالنسبة للمرحلة الثانوية، على أن تنتظم الدراسة بالكامل يوم الثلاثاء القادم في جميع مدارس محافظة أسوان.

وقال محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان: "إن جميع مدارس المحافظة استعدت لاستقبال الطلاب، وتم المرور عليها خلال الأسبوعين الماضيين للتأكد من جاهزيتها لبدء العام الدراسي".

وأضاف فيصل نعيم، مدير التعليم العام، أنه جرى المرور اليوم على جميع المدارس التي بدأت الدراسة فيها، وتم استقبال تلاميذ KG1 بالبالونات وتوزيع هدايا رمزية لهم عبارة عن أدوات مدرسية، في أجواء من البهجة والفرحة بين الأطفال وأولياء الأمور.




أسوان تلاميذ KG1 وزارة التربية والتعليم
