مصرع طالب سقط من علو بقرية السلامية في نجع حمادي

12:18 م السبت 20 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي طالب مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه من مكان مرتفع بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع الطالب أحمد م.، 16 عامًا، نتيجة سقوطه من علو داخل القرية.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وأسبابه.

مصرع طالب نجع حمادي محافظة قنــا
