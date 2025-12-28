كشف مصدر أمني مسؤول بالقليوبية عن تفاصيل جديدة في واقعة اقتحام مقهى بقرية الدير بمركز طوخ، والتي أثارت حالة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجات نارية ويقومون بترويع المواطنين بأسلحة بيضاء وأنبوبة غاز.

وأوضحت تحريات وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة طوخ، أن الواقعة نفذها 4 أشخاص، كلٌ له دور محدد في الواقعة، حيث تبين أن المتهم الأول كان بحوزته أنبوبة غاز استخدمها لترويع الزبائن، بينما حمل المتهم الثاني آلة حادة، وتولى المتهم الثالث قيادة الدراجة النارية، في حين كان المتهم الرابع مسلحًا بسلاح أبيض.

وتمت مواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أمام جهات التحقيق، حيث أنكروا جميعًا ارتكاب الواقعة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على الملابسات كاملة.

وأوضحت التحريات أن سبب الواقعة يعود إلى خلافات سابقة بين المتهمين وصاحب المقهى، ولم تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات بين رواد المقهى، ولكنها أثارت حالة من الذعر بين المواطنين المتواجدين بالمكان في الوقت الذي وقع فيه الحادث.

وأكدت أجهزة الأمن تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، أن المقطع المتداول كان سببًا رئيسيًا في سرعة ضبط المتهمين، حيث أظهرت الفيديوهات الأشخاص الأربعة وهم يستقلون دراجتين ناريتين ويحملون أسلحة بيضاء وأنبوبة غاز، ويحاولون ترويع المواطنين.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي تحرياتها لفحص أي مخالفات أخرى محتملة، بالإضافة إلى جمع الأدلة من كاميرات المراقبة القريبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، مع متابعة الحالة الأمنية بمركز طوخ لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

اقرأ أيضًا:

مشروب أشعل الأزمة.. التفاصيل الكاملة لواقعة اقتحام مقهى قرية الدير بطوخ