المنوفية - أحمد الباهي:

كشف مصدر مسؤول بمديرية التموين بمحافظة المنوفية، تفاصيل حادث انقلاب سيارة حملة تفتيشية، فجر اليوم السبت، مؤكدًا أن الحادث أسفر عن إصابة 3 مفتشين تموين أثناء توجههم لحملة تفتيشية على المخابز بأشمون لمنع الغش التجاري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إلى أن الحملة انطلقت فجرًا بسيارة ربع نقل يستقلها المفتشون الثلاثة، وأثناء مرورهم بمنطقة عزبة العشرين بقرية هيت التابعة لمركز منوف، وقع الحادث بشكل مفاجئ.

وأضاف المصدر أن سبب الحادث غير واضح حتى الآن، لكنه أدى لاختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلاب السيارة من أعلى الطريق الإقليمي، لتستقر في مدخل نفق بالمنطقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منوف العام لتلقي الرعاية الطبية، وأكد المصدر أن الإصابات كانت طفيفة، وغادر الثلاثة المستشفى عائدين إلى منازلهم.

وأكدت مديرية التموين أنه تم توجيه تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.