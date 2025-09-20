انطلاق العام الدراسي الجديد في معاهد الوادي الجديد غدًا (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انطلق العام الدراسي الجديد بجامعة بنها، اليوم السبت، وسط أجواء من التفاؤل والحماس بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث شهدت الكليات انتظام العملية التعليمية منذ الساعات الأولى لبدء الدراسة.

جاء ذلك وسط استعدادات مكثفة من إدارة الجامعة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وداعمة للإبداع والابتكار.

ووجّه الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، رسالة تهنئة إلى طلاب الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أعرب فيها عن خالص تمنياته بعام دراسي مليء بالعطاء والنجاح والتفوق.

وقال رئيس الجامعة في كلمته: "أبنائي وبناتي الطلاب، أنتم القلب النابض للجامعة، والأمل والمستقبل لوطننا العزيز مصر، فلتجعلوا من هذا العام محطة للإنجاز وبناء الذات، ولا تترددوا في السعي وراء اكتساب المعرفة وتنمية المهارات، فكل خطوة نحو العلم هي خطوة نحو تحقيق أحلامكم."

وأكد الجيزاوي أن الحياة الجامعية تجربة متكاملة وليست مجرد محاضرات وامتحانات، داعياً الطلاب إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية المتنوعة، سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية أو الموسيقية، باعتبارها وسيلة لصقل الشخصية وتنمية القدرات وبناء الصداقات.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر لأعضاء هيئة التدريس قائلاً: "أنتم مشاعل النور التي تضيء طريق طلابنا وتبنون بعطائكم المتواصل جيلاً واعياً ومبدعاً."

ثمّن دور الإداريين واصفاً إياهم بـ"الجنود المجهولين" الذين يعملون بإخلاص لضمان انتظام العملية التعليمية، مشيداً كذلك بجهود الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية.

واختتم الدكتور ناصر الجيزاوي رسالته قائلاً: "فلنجعل جميعاً من هذا العام الدراسي انطلاقة جديدة نحو التميز، ولنُعزز روح التعاون والانتماء لجامعتنا ومصرنا الغالية. كل عام وجامعة بنها أكثر إشراقًا وتألقًا، وكل عام وأنتم بخير."