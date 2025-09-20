وسط استعدادات مكثفة.. بدء الدراسة في 4 مدارس بالسويس اليوم (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

بدأت الدراسة في 4 مدارس فقط بمحافظة السويس اليوم السبت، على أن تنتظم الدراسة غدًا الأحد في جميع المدارس الحكومية والخاصة.

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم: "إن المدارس التي بدأت الدراسة بها اليوم هي: الراعي الصالح، والآباء الفرنسيسكان، وبدر الدولية، ومافن، وهي مدارس تقع ضمن نطاق حي السويس وحي عتاقة".

وأوضح المصدر أن الدراسة ستنتظم غدًا في جميع مدارس السويس وعددها 460 مدرسة، بينها مدرسة واحدة جديدة للتعليم الأساسي تستقبل الطلاب لأول مرة، وهي مدرسة بمدينة أحمد زويل بحي عتاقة.

وتواصل مدارس السويس وضع اللمسات النهائية قبل بدء العام الدراسي، حيث كلفت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، أشرف محمود، وكيل المديرية، بمتابعة المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بكافة أنواعها الفنية والعامة.

وأجرى أشرف محمود متابعات ميدانية شملت عددًا من مدارس إدارات شمال وجنوب السويس التعليمية، بدءًا من مدرسة السويس للصناعات الفنية المتقدمة بحي فيصل وانتهاءً بـ مدرسة الثانوية القديمة بنات بحي السويس، حيث تفقد فصول وطرقات وأفنية ومرافق المدارس مع التركيز على معايير الأمن والسلامة للطلاب، بما في ذلك تفقد أسطح المدارس والتأكد من عدم وجود أي رواكد خشبية وسلامة مصافي المياه لمنع تراكم مياه الأمطار حفاظًا على سلامة المنشآت التعليمية والمال العام.

وحرص وكيل تعليم السويس على تفقد الغرف المغلقة في الأبنية التعليمية والإدارية بالمدارس، مع توجيه باستغلال كافة إمكانيات المدارس لخدمة الطلاب.





