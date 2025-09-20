محافظ أسيوط يشهد فعاليات ملتقى "دوير" لإبداعات وفنون الطفل - صور

الدقهلية تحصّن أكثر من 204 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات ملتقى "دوير لإبداعات وفنون الطفل" الذي نظمه مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بصدفا.



جاء ذلك بحضور الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس إدارة المركز، وعدد من القيادات التنفيذية والثقافية والشعبية بالمحافظة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد معرض الحرف اليدوية واللوحات الزيتية، وأركان العلوم والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى غرفة البرمجة الإبداعية، حيث استعرض الأطفال مجموعة من الابتكارات المتميزة، من بينها جهاز التحكم التلقائي في الإضاءة، وإنذار أردوينو، وبيانو أردوينو، ومحاكي شفرة موريس، وغيرها من المشاريع التي نالت إعجاب الحضور.

وزار المحافظ مكتبة الطفل التي تستقبل نحو 400 طفل يوميًا، ومركز التدخل المبكر للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واطلع على مبادرات تدريب وتأهيل الأطفال ذوي صعوبات التعلم من خلال أركان "لنا الحق في كل شيء" وقلوبنا بتكمل بعض".

وتابع اللواء هشام أبو النصر ورش الفنون التشكيلية والورش الدامجة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب معارض "أطلق حياتك"، و"حكاية يد"، والتصميم الفني، والتطريز، ومعرض الديكوباج والرسم على الخشب. ووجه المحافظ بتسويق منتجات الأطفال الفنية بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.

وشهدت فعاليات الملتقى عرضًا فنيًا لفرقة الفنون الشعبية للأطفال، أعقبه عرض مسرحي بعنوان "نحلم ببكرة" تناول أهمية تعلم الحرف اليدوية ومناقشة بعض القضايا الاجتماعية مثل غلاء المهور، من إخراج الفنان أسامة عبد الرؤوف.

وأعرب محافظ أسيوط عن إعجابه بما شاهده من مواهب وإبداعات الأطفال، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للمركز، وموجهًا بالتعاون مع جامعة أسيوط التكنولوجية والجامعة الألمانية لتطوير الأعمال الفنية للأطفال ورفع قيمتها التقنية والفنية.

وأعرب الدكتور زياد أحمد بهاء الدين عن شكره لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر لأنشطة المركز، وتشجيعه المتواصل للأطفال والعاملين على أداء رسالتهم الثقافية والتنويرية.







