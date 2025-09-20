القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انطلقت الدراسة بالمعاهد الأزهرية في محافظة القليوبية مع أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث شهدت المعاهد حضورًا مميزًا من الطلاب الذين التزموا بطابور الصباح وأداء تحية العلم في أجواء يسودها الانضباط والحماس.

وكان من أبرزها المعهد النموذجي للبنين بمدينة بنها، الذي شهد انتظامًا ملحوظًا في العملية التعليمية منذ الساعات الأولى.

وجاءت هذه الانطلاقة في إطار الاستعدادات المكثفة التي نفذتها المعاهد الأزهرية بالقليوبية تنفيذًا لتعليمات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والتي هدفت إلى توفير بيئة تعليمية مهيأة لانطلاقة قوية للعام الجديد.

وأكد الشيخ سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، أن المنطقة تضم 430 معهدًا أزهريًا يدرس بها أكثر من 120 ألف طالب موزعين على 225 مبنى.

وأشار "خضر" إلى أن الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد اعتمدت هذا العام 7 معاهد جديدة، ليصل إجمالي المعاهد الحاصلة على الاعتماد إلى 62 معهدًا، مع ترشيح 13 معهدًا إضافيًا للاعتماد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "خضر" أن الكتب الدراسية وصلت بالكامل إلى المعاهد الأزهرية بالمحافظة، على أن يتم استكمال تسليمها للطلاب مع نهاية الأسبوع، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة خاصة لحصر ومراجعة العجز في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى النزول بسن القبول 3 أشهر لتسهيل التحاق الأطفال الصغار بالمعاهد.

وتؤكد هذه البداية أن العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية في القليوبية يسير بخطى ثابتة، تعكس جدية الجهود المبذولة من القيادات الأزهرية والإدارية لضمان انتظام العملية التعليمية، بما يعزز من مكانة الأزهر الشريف ودوره التربوي والتعليمي في المجتمع.