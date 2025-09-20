بالأسماء - مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بدشنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل بقرية نجع عزوز التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تلقى الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسفر الحادث عن مصرع محمود جمعة، 33 عامًا، من قرية الشعانية، وإصابة كل من:

- يوسف عبد الله عجلان، 17 عامًا

- جمال نصر الدين أحمد، 30 عامًا

- محمد عبده عبد الله، 22 عامًا

- محمود علي فؤاد، 25 عامًا

وجميع المصابين من قرية الشعانية، وتم نقلهم إلى مستشفى فاو المركزي، ثم تحويلهم إلى مستشفى قنا العام نظرًا لعدم استقرار حالتهم الصحية.

وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي كلفت وحدة المباحث بالتحري وكشف ملابسات الحادث.