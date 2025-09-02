محافظ بني سويف يشارك الصوفية احتفالهم بالمولد النبوي (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفالية السنوية التي أقامتها المشيخة العامة للطرق الصوفية، اليوم، لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف تحت عنوان "ميلادك رحمة".

أقيم الاحتفال بإحدى قاعات المناسبات بمدينة بني سويف الجديدة، بحضور نخبة من علماء الأزهر الشريف يتقدمهم الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والشيخ جابر البغدادي وكيل مشيخة الطرق الصوفية.

تضمنت الاحتفالية فقرات متنوعة بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمات ووصلات إنشاد ديني ومدائح نبوية، أبرزت جوانب العظمة في شخصية نبي الرحمة وسيرته العطرة.