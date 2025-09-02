بالصور.. البحيرة تحصن الكلاب الحرة ضمن مبادرة "مصر خالية من السعار"

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملة ميدانية لتحصين الكلاب الحرة بمدينة دمنهور، ضمن مبادرة "مصر خالية من السعار".

جرى تحصين عدد من الكلاب باستخدام أسلوب التحصين عن بُعد ضد مرض السعار، واستهدفت الحملة عدة مناطق منها إسماعيل الحداد بجوار مستشفى رواد الوادي، محيط مدرسة الصفوة، المعهد الديني الجديد، محيط ديوان عام المحافظة، جزيرة البط.

كما نفذت الفرق البيطرية حملة توعية للمواطنين للتعريف بخطورة مرض السعار وطرق الوقاية منه، والتأكيد على أهمية تحصين الحيوانات خاصة الكلاب للحد من انتشار المرض، بجانب إبراز الدور الفعال للمواطنين في دعم جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.