إعلان

بالصور.. البحيرة تحصن الكلاب الحرة ضمن مبادرة "مصر خالية من السعار"

09:30 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    البحيرة تحصن الكلاب الحرة ضمن مبادرة مصر خالية من الأسعار (4)
  • عرض 6 صورة
    البحيرة تحصن الكلاب الحرة ضمن مبادرة مصر خالية من الأسعار (5)
  • عرض 6 صورة
    البحيرة تحصن الكلاب الحرة ضمن مبادرة مصر خالية من الأسعار (3)
  • عرض 6 صورة
    البحيرة تحصن الكلاب الحرة ضمن مبادرة مصر خالية من الأسعار (2)
  • عرض 6 صورة
    البحيرة تحصن الكلاب الحرة ضمن مبادرة مصر خالية من الأسعار (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملة ميدانية لتحصين الكلاب الحرة بمدينة دمنهور، ضمن مبادرة "مصر خالية من السعار".

جرى تحصين عدد من الكلاب باستخدام أسلوب التحصين عن بُعد ضد مرض السعار، واستهدفت الحملة عدة مناطق منها إسماعيل الحداد بجوار مستشفى رواد الوادي، محيط مدرسة الصفوة، المعهد الديني الجديد، محيط ديوان عام المحافظة، جزيرة البط.

كما نفذت الفرق البيطرية حملة توعية للمواطنين للتعريف بخطورة مرض السعار وطرق الوقاية منه، والتأكيد على أهمية تحصين الحيوانات خاصة الكلاب للحد من انتشار المرض، بجانب إبراز الدور الفعال للمواطنين في دعم جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مبادرة مصر خالية من الأسعار حملة ميدانية تحصين الكلاب الحرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

100 ألف مقدم.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتميز
35 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)