صحة جنوب سيناء تطلق 8 قوافل طبية مجانية بمدينتي سانت كاترين وأبوزنيمة

07:06 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

قوافل طبية مجانية - ارشيفية

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، عن إطلاق قوافل طبية مجانية تضم كافة التخصصات الطبية، لخدمة مواطني مدن "سانت كترين، أبوزنيمة"، وذلك اعتبارًا من الخميس المقبل حتى الخميس الموافق 11 سبتمبر الجاري.

قال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن جرى وضع جدول زمني للقوافل الطبية المجانية، وذلك في إطار الحرص على توفير الخدمات الطبية المميزة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق المحرومة، وتقديم الدعم الطبي لقاطنيها.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه من مقرر أي يجري إطلاق 8 قوافل طبية على مدار ثمانية أيام، بواقع قافلتين بمدينة سانت كاترين، على أن تطلق القافلة يوم الخميس المقبل بمنطقة وادي السعال، والجمعة المقبلة بمنطقة الإسباعية، و6 قوافل بمدينة أبورديس، على أن يجري إطلاق قافلة يوم السبت الموافق 6 سبتمبر بوادي الطرفة، و7 سبتمبر بمنطقة وادي فيران.

وأشار إلى أنه سيجري إطلاق قافلة يوم الإثنين الموافق 8 سبتمبر بمنطقة الحسوة، والثلاثاء الموافق 9 سبتمبر بوادي الندبة، وتتحرك القافلة يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر إلى منطقة وادي مكتب، ويوم الخميس الموافق 11 سبتمبر بمنطقة غراقد.

وأكد أنه سيجري إطلاق قوافل طبية بكافة مدن المحافظة، لتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين كونهم يتكبدون مشقة وتكلفة الانتقال داخل المدن.

جنوب سيناء قوافل طبية مجانية سانت كاترين أبوزنيمة وزارة الصحة
