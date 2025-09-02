قطعة أرض وراء مقتل شاب في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في سوهاج غموض وصول شاب جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطلق ناري، مساء اليوم الثلاثاء، لمستشفى العسيرات المركزي، إذ توصلت التحريات إلى حدوث مشاجرة بين عائلتي "الليسانات"، و"النوايل" استخدمت فيها الأسلحة النارية؛ بسبب خلاف بينهما على قطعة أرض، بذات الناحية، ما نتج عنه مقتل شخص من العائلة الثانية.

البداية كانت، بتلقي اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتيل دائرة مركز شرطة العسيرات.

تبين من التحريات مقتل "مصطفى. م" 35 سنة ويقيم دائرة مركز العسيرات، متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى العسيرات المركزي، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط مرتكبها والسلاح الناري المستخدم في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.