إنهاء الروتين وتحسين المرافق.. محافظ أسوان يستجيب لمطالب المستثمرين (صور)

06:41 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
    جانب من الاجتماع (4)
    جانب من الاجتماع (5)
    جانب من الاجتماع (3)
    جانب من الاجتماع (2)
أسوان - إيهاب عمران:

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وقوف المحافظة بكامل أجهزتها مع المستثمرين لتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وتحقيق انطلاقة جديدة نحو تنمية اقتصادية واعدة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه المحافظ مع مجموعة من المستثمرين، استمع خلاله للتحديات التي تواجههم، والتي تركزت في تبسيط الإجراءات الإدارية، والإسراع في تحسين المرافق بالمناطق الصناعية والزراعية، وحل مشكلات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق.

أشار المحافظ إلى أنه تم بالفعل اتخاذ إجراءات إيجابية بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتقنين أوضاع الورش والمصانع بالمنطقة الصناعية بالعلاقي، وجارٍ العمل على توفير الخدمات بالمناطق الواعدة الأخرى.

وشدد "كمال" على أن المحافظة، بما تمتلكه من مقومات كعاصمة للاقتصاد الإفريقي، لن تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفتح آفاق جديدة للاستثمار تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

إسماعيل كمال محافظ أسوان وزارة الصناعة رؤية مصر 2030
