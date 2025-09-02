إعلان

"ساعة ونص تحت التراب".. انهيار قبر على "تربي" خلال تجهيز مدفن بالأقصر

03:17 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

الأقصر - محمد محروس:

تعرض مجاهد يوسف مهدي، أحد أهالي قرية الفتاتيح بمركز الطود في محافظة الأقصر، والمعروف بخدماته التطوعية في دفن الموتى دون أي مقابل، لحادث خطير اليوم أثناء عمله بالمقابر.

وكان "مهدي" يقوم بتجهيز أحد القبور حين انهار عليه القبر، ما أدى إلى احتجازه تحت الركام لمدة ساعة ونصف، قبل أن يتمكن الأهالي من إنقاذه بعد جهود كبيرة، وتم نقله إلى المستشفى.

ويعرف "مهدي" بين أهالي الأقصر بتفانيه في خدمة الناس ودفن الموتى احتسابًا للأجر دون أجر مادي، إذ لا يمتلك مصدر دخل ثابتًا ولا معاشًا حكوميًا، ويعتمد في معيشته على أجر يومي محدود.

ويناشد الأهالي المسؤولين التدخل لدعمه وتوفير مصدر رزق كريم له تقديرًا لما يقدمه من خدمة إنسانية للمجتمع.

مجاهد يوسف مهدي قرية الفتاتيح مركز الطود
