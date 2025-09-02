القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال بمحافظة القليوبية، بعدما تقدم أحد المواطنين ببلاغ ضد شخص مجهول استولى على مبلغ مالي من بطاقته الإلكترونية عقب انتحاله صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، أن جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أسفرت عن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل ويقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تواصل هاتفيًا مع المجني عليه مدعيًا أنه موظف بالبنك بهدف تحديث البيانات، ثم حصل على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به واستولى على المبلغ المالي.

وبتفتيشه، تم ضبط هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على أدلة تؤكد مزاولته نشاطًا إجراميًا ممنهجًا في مجال النصب الإلكتروني.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.