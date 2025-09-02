وفاة أمين شرطة صعقًا بالكهرباء أثناء إنقاذ راكب بمترو شبرا الخيمة



القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

لقي أمين شرطة يدعى "أحمد.م.ف"، 50 عامًا، من قوة الحماية المدنية المكلفة بتأمين محطة مترو شبرا الخيمة بالقليوبية، مصرعه داخل جراج الحوش إثر تعرضه لصعق كهربائي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى محاولة الفقيد إنقاذ أحد الركاب الذي دخل بالخطأ مع القطار أثناء الرحلة رقم 562، إلا أنه أصيب بصعق كهربائي أودى بحياته في الحال، حيث جرى التأكد من وفاته بموقع الحادث.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، فيما خيم الحزن على زملاء الفقيد وأهاليه، بعد رحيله أثناء تأدية واجبه.