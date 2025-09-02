إعلان

وفاة أمين شرطة صعقًا بالكهرباء أثناء إنقاذ راكب بمترو شبرا الخيمة

06:14 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

لقي أمين شرطة يدعى "أحمد.م.ف"، 50 عامًا، من قوة الحماية المدنية المكلفة بتأمين محطة مترو شبرا الخيمة بالقليوبية، مصرعه داخل جراج الحوش إثر تعرضه لصعق كهربائي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى محاولة الفقيد إنقاذ أحد الركاب الذي دخل بالخطأ مع القطار أثناء الرحلة رقم 562، إلا أنه أصيب بصعق كهربائي أودى بحياته في الحال، حيث جرى التأكد من وفاته بموقع الحادث.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، فيما خيم الحزن على زملاء الفقيد وأهاليه، بعد رحيله أثناء تأدية واجبه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة أمين شرطة مصرع أمين شرطة بالمترو مترو شبرا الخيمة أمن القليوبية مصرع أمين شرطة صعقا بالكهرباء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان