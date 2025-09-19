نائب وزير الصحة يتفقد وحدة طب أسرة حصة الغنيمي في كفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وحدة طب أسرة قرية حصة الغنيمي التابعة لإدارة قلين الصحية في كفر الشيخ، وذلك رفقة الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، والدكتور محمد العدولي مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد سعد مدير إدارة قلين الصحية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بمتابعة سير العمل بالمستشفيات، ووحدات الرعاية الأولية وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشهدت الزيارة التفقدية لنائب وزير الصحة لوحدة طب الأسرة بقرية حصة الغنيمي الإطلاع على إجراءات فتح الملف الطبي، والتسجيل للمرضى، وأشاد بسرعة ودقة الإجراءات، واصفًا الوقت المستغرق بـ"المناسب" لتقديم الخدمة.

كما اطمأن على كفاءة عمل غرف طب الأسرة، وغرف الإسعافات الأولية والتعقيم، موجهًا بضرورة الالتزام بمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

كما تفقد نائب الوزير صيدلية الوحدة واطمأن على توافر الأدوية الأساسية والمخزون الاستراتيجي، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لضمان توفير العلاج بانتظام لجميع المترددين.

واطلع الدكتور عمرو قنديل على معدلات إنجاز مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي تنفذها الفرق الطبية داخل الوحدة بينما أشاد بالجهود المبذولة من الأطباء وهيئة التمريض في الوصول إلى المستهدفات، وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وفي ختام جولته، أكد نائب وزير الصحة أن وحدات الرعاية الأولية تمثل خط الدفاع الأول لصحة المواطن المصري، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لتطوير الخدمات وتحقيق أعلى معدلات رضا المواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.