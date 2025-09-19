كان شغال فى المطعم.. مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى طالب مصرعه، صعقًا بالكهرباء، خلال تأدية عمله في مطعم وجبات وساندوتشات بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هشام الأمير، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بتلقي القسم إشارة من نقطة مستشفى دسوق العام بوصول "ماجد.ح.م.ح"، 15 عامًَا، طالب، ويقيم بمدينة دسوق جثة هامدة بإدعاء صعق كهربائي في محل عمل بمطعم ساندوتشات ووجبات بمدينة دسوق.

انتقل الرائد إسلام القرضاوي، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، رفقة الرائد إبراهيم نصار، نائب مأمور القسم، إلى مستشفى دسوق العام وبسؤال شقيق الطالب المتوفي يدعى "عبدالله.ح.م.ح"، ويقيم بنفس العنوان قرر أن شقيقه أصيب بصعق كهربائي من الثلاجة أثناء عمله في مطعم السندوتشات والوجبات.

جرى التحفظ على جثة الطالب المتوفي بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.