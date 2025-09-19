غدًا.. انطلاق الدراسة بالمعاهد الأزهرية

(أ ش أ):

ينطلق، غدًا السبت، العام الدراسي الجديد 2025/2026 بالمعاهد الأزهرية، وسط استعدادات مكثفة من جانب المعاهد لاستقبال الطلاب وتنظيم العملية التعليمية؛ حفاظًا على مصلحة الطلاب، وإتاحة أجواء تساعدهم على الاجتهاد والتحصيل الدراسي.

وتشمل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية ما يلي:

السبت 20 سبتمبر: انطلاق الدراسة.

30 ديسمبر: بدء امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول.

12 يناير: امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الفصل للدراسي الدراسي الأول.

24 يناير: بدء إجازة نصف العام.

21 أبريل: بدء امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الثاني.

12 يناير: امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الفصل للدراسي الدراسي الأول.

16 مايو: امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الفصل الدراسي الثاني.

6 يونيو: امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.