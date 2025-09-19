إعلان

غدًا.. انطلاق الدراسة بالمعاهد الأزهرية

07:52 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

انطلاق الدراسة بالمعاهد الأزهرية أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ش أ):

ينطلق، غدًا السبت، العام الدراسي الجديد 2025/2026 بالمعاهد الأزهرية، وسط استعدادات مكثفة من جانب المعاهد لاستقبال الطلاب وتنظيم العملية التعليمية؛ حفاظًا على مصلحة الطلاب، وإتاحة أجواء تساعدهم على الاجتهاد والتحصيل الدراسي.

وتشمل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية ما يلي:

السبت 20 سبتمبر: انطلاق الدراسة.

30 ديسمبر: بدء امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول.

12 يناير: امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الفصل للدراسي الدراسي الأول.

24 يناير: بدء إجازة نصف العام.

21 أبريل: بدء امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الثاني.

12 يناير: امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الفصل للدراسي الدراسي الأول.

16 مايو: امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الفصل الدراسي الثاني.

6 يونيو: امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انطلاق الدراسة بالمعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية طلاب الأزهر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
خصم 50% على دورات اللغات لطلاب الثانوية في الوادي الجديد

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان