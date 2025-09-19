"روح رياضية".. تكريم سباحي الإسكندرية بعد إصابتهما في البطولة (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كرّم الاتحاد المصري للسباحة، بالتعاون مع منطقة الإسكندرية للسباحة وإدارة نادي سموحة، السباحين يوسف تامر عطالله لاعب فريق ذوي الهمم بنادي سموحة، وياسين عبد الجواد لاعب نادي سبورتنج.

أتى ذلك في ختام بطولة الإسكندرية الصيفية للسباحة 2025، تقديرًا لعزيمتهما وروحهما الرياضية عقب تعرضهما للإصابة خلال فعاليات البطولة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انزلاق لاعب سبورتنج أثناء محاولته فتح باب زجاجي مغلق دون علمه، ما أدى إلى تحطم الزجاج وإصابته بعدة جروح، امتدت آثارها لتصيب لاعب سموحة الذي كان ينتظر موعد تدريبه بالقرب من مكان الحادث.

وتدخلت الفرق الطبية على الفور، حيث نُقل اللاعبان بسيارة إسعاف نادي سموحة، برفقة العميد أحمد الحرازي مدير حمامات السباحة، إلى المركز الطبي للطوارئ، قبل تحويل لاعب سبورتنج لاحقًا إلى مستشفى الملكي المتعاقد معها ناديه، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تمهيدًا لعملية جراحية دقيقة.

وأكد ناديا سموحة وسبورتنج أن حالة اللاعبين مستقرة، معربين عن تمنياتهما لهما بالشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى التدريبات، مشددين على روح التضامن والتقدير بين الأندية والرياضيين.

وأعلن نادي سموحة التزامه الكامل بتطبيق معايير السلامة داخل منشآته، مشيرًا إلى أنه خاطب الاتحاد المصري للسباحة رسميًا لفتح تحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها مستقبلًا.