برامج مميزة ومدن جامعية محدثة.. جامعة قناة السويس تبدأ عامها الجديد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبلت جامعة بنها العام الدراسي الجديد برسالة أمل وطموح وجهها الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، إلى طلابه، متمنياً لهم عاماً مليئاً بالاجتهاد والنجاح.

وقال رئيس الجامعة في كلمته: "أبنائي وبناتي الطلاب، أنتم روح الجامعة وركيزتها الأساسية، وبكم ينهض الوطن ويزدهر. اجعلوا من هذا العام فرصة للإنجاز، فكل خطوة نحو المعرفة هي خطوة نحو تحقيق أحلامكم."

وأكد أن الحياة الجامعية ليست مقصورة على المحاضرات والامتحانات، بل هي تجربة متكاملة تُسهم في بناء الشخصية، داعياً الطلاب إلى المشاركة الفعّالة في الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، لما لها من دور في صقل القدرات وتعزيز الروابط.

ووجّه الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس على دورهم في إعداد أجيال واعية ومبدعة، مثمناً جهود الإداريين الذين وصفهم بـ"الجنود المجهولين" في انتظام العملية التعليمية، مشيداً في الوقت ذاته بدور الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية.

واختتم الجيزاوي رسالته بدعوة الأسرة الجامعية جميعاً لتعزيز روح الانتماء والتعاون، قائلاً: "فلنجعل من هذا العام انطلاقة نحو التميز والابتكار، وكل عام وجامعة بنها أكثر إشراقاً وتألقاً."