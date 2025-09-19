أهالي قرية دنشواي يودعون شابًا في حادث مأساوي بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

خيّمت أجواء الحزن على قرية دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مساء أمس الخميس، بعد مصرع الطالب محمود م. ك، 21 عامًا، في حادث أليم.

وأكد الأهالي أن أسرة الفقيد أنهت إجراءات الدفن، مشيرين إلى أن الشاب كان معروفًا بين أبناء قريته بالالتزام وحسن الخلق، ويتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع، ما جعل خبر رحيله يُخلف أثرًا مؤلمًا في نفوسهم.

ويستعد أهالي قرية دنشواي لتشييع جنازته عقب صلاة الجمعة.