"مأساة على القضبان".. مصرع شاب أسفل عجلات قطار الحامول بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت محافظة المنوفية حادثًا مأساويًا، حيث لقي شاب في منتصف العشرينات مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة بين محطتي الحامول وشنوان بمركز منوف.

وأصيب الأهالي بالصدمة فور العثور على الجثمان في المنطقة، وأبلغوا الجهات المعنية على الفور.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف العام، فيما تشير المعاينة الأولية إلى أن عمر الشاب في منتصف العشرينات، ولم يُعرف بعد هويته أو يُتواصل مع ذويه.

وتلقى اللواء علاء الدين الحاجر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف بالواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.