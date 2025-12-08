اليونيسف: الكونغو الديمقراطية تعاني من تفشٍ حاد للكوليرا

داكار (د ب أ)



أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" اليوم الاثنين، تفشي الكوليرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أودى بحياة 1888 شخصًا، بينهم 340 طفلاً، منذ بداية العام الجاري.



ووصفت اليونيسف تفشي هذا المرض القابل للعلاج والوقاية بأنه الأسوأ منذ 25 عامًا، حيث بلغ عدد الحالات خلال العام الجاري 64427 حالة حتى الآن.



وقالت إن 17 من أصل 26 مقاطعة في البلاد تأثرت، بما في ذلك العاصمة كينشاسا.



وأفادت اليونيسف بأنه "في إحدى الحالات الأكثر مأساوية، توفي 16 من أصل 62 طفلاً كانوا يعيشون في دار رعاية جماعية في كينشاسا خلال أيام بعد أن هاجم المرض المميت دار الأيتام".



وأضافت أن نسبة الحالات بين الأطفال تختلف حسب كل مقاطعة ولكنها بلغت في المتوسط 4ر23 ٪ في جميع أنحاء البلاد.



وأشارت الوكالة إلى محدودية الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي، حيث يستخدم 43٪ فقط من السكان خدمات المياه الأساسية – وهي النسبة الأدنى في أفريقيا – ويتمتع 15٪ فقط بإمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الصحي الأساسية.



وتتفاقم الأزمة بسبب الصراع والنزوح وانعدام الأمن في شرق البلاد، مما يقيد الوصول إلى الخدمات الصحية.



ومن العوامل الأخرى الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضر ببنية المياه والصرف الصحي، إلى جانب التوسع العمراني السريع وغير المخطط، حسبما أفادت منظمة اليونيسف.