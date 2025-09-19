إعلان

أسيوط تحتفل بالليلة الختامية لمولد جلال الدين السيوطي (فيديو وصور)

12:11 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الليلة الختامية لمولد جلال الدين السيوطي (9)
  • عرض 10 صورة
    الليلة الختامية لمولد جلال الدين السيوطي (7)
  • عرض 10 صورة
    الليلة الختامية لمولد جلال الدين السيوطي (5)
  • عرض 10 صورة
    الليلة الختامية لمولد جلال الدين السيوطي (4)
  • عرض 10 صورة
    الليلة الختامية لمولد جلال الدين السيوطي (3)
  • عرض 10 صورة
    الليلة الختامية لمولد جلال الدين السيوطي (2)
  • عرض 10 صورة
    الليلة الختامية لمولد جلال الدين السيوطي (10)
  • عرض 10 صورة
    الليلة الختامية لمولد جلال الدين السيوطي (6)
  • عرض 10 صورة
    الليلة الختامية لمولد جلال الدين السيوطي (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت منطقة القيسارية بحي غرب مدينة أسيوط، مساء اليوم الخميس، احتفالًا حاشدًا بالليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي جلال الدين السيوطي، إمام المسجد الذي يحمل اسمه، وذلك بمشاركة المئات من أبناء الطرق الصوفية ومحبي آل البيت، وسط أجواء روحانية تخللتها الابتهالات والأناشيد الصوفية التي صدحت بها حناجر المريدين والمحبين.

ويُعد هذا الاحتفال تقليدًا سنويًا يُقام مرتين؛ الأولى في شهر فبراير إحياءً لذكرى ميلاد الشيخ السيوطي، والثانية في مطلع سبتمبر تخليدًا لذكرى وفاته، حيث يُعرف الشيخ بلقب "بحر العلوم" لما تركه من إرث علمي زاخر خلال حياته.

ولد الشيخ جلال الدين السيوطي في غرة شهر رجب عام 849 هـ، الموافق سبتمبر 1445م، بالقاهرة، ونشأ في بيئة علمية متميزة، إذ كان والده من العلماء الصالحين ذوي المكانة الرفيعة، مما جعله مقصدًا لأبناء العلماء والوجهاء لتلقي العلم.

وبرز السيوطي منذ صغره بقدرته الفائقة على الحفظ، حيث أتم حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه الثامنة من عمره، كما حفظ كتبًا مرجعية في الفقه والأصول والنحو، منها "منهاج الفقه"، و"ألفية ابن مالك"، و"العمدة". وقد أثمرت هذه النشأة العلمية عن إنتاج غزير، إذ بلغ عدد مؤلفاته نحو 600 مصنف في مختلف العلوم الإسلامية، من فقه وحديث وتفسير وبلاغة ونحو وأدب وتاريخ.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسيوط مولد العارف بالله سيدي جلال الدين السيوطي الطرق الصوفية آل البيت الشيخ جلال الدين السيوطي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون