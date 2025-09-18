إعلان

رفع عربة قطار شبين القناطر المنحرفة وإعادة الحركة لطبيعتها (صور)

10:03 م الخميس 18 سبتمبر 2025
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت مصادر بمحافظة القليوبية، أن قطار شبين القناطر المتجه نحو محطة المرج خرجت منه عربة واحدة عن القضبان داخل محطة شبين القناطر مساء اليوم.

وأكدت المصادر أنه جرى رفع العربة على الفور، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات نظرًا لكون القطار خاليًا من الركاب وقت وقوعه.

وأضافت المصادر أن الواقعة اقتصرت على عربة واحدة فقط، وتم التعامل معها بشكل عاجل لإعادتها إلى مسارها الطبيعي، موضحة أن حركة القطارات لم تتأثر واستمرت بشكل منتظم.

