بالصور.. ضبط 35 ميكروباصًا مخالفًا لخطوط السير في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جهود إدارة المواقف بالتعاون مع إدارة المرور وبالتنسيق مع اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، والتي أسفرت عن ضبط 35 سيارة ميكروباص مخالفة.

وتبين أن السائقين المخالفين قاموا بتشغيل سياراتهم في خدمة إحدى المدارس الخاصة بعيدًا عن خطوط السير الرسمية المقررة، ما تسبب في حدوث تكدس مروري وزيادة الزحام داخل شوارع وميادين المدينة.

وأكد المحافظ أن هذه المخالفات تمثل تجاوزًا صريحًا يضر بالمصلحة العامة ويخل بالمنظومة المرورية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي سائق أو مالك مركبة يخرج عن القوانين واللوائح المنظمة للعمل في قطاع النقل الجماعي الخاص.

وأوضح المحافظ أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو حماية المواطنين من أي ممارسات استغلالية أو عشوائية، وضمان التوزيع العادل لوسائل النقل بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة وخط سير.

وأشار إسماعيل كمال إلى أن الجهود الرقابية ستتواصل يوميًا، سواء من خلال الحملات المرورية أو عبر نقاط التفتيش المنتشرة على الطرق، مع توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين، بما في ذلك سحب التراخيص وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون بحزم.

ولفت "كمال" إلى أن تحقيق الانضباط المروري جزء أساسي من خطة المحافظة للارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين، حيث يسهم في تقليل زمن الرحلات، والحد من حوادث الطرق، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تشهدها أسوان في مختلف المجالات.