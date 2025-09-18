السجن المشدد 3 سنوات لعامل ابتز فتاة بصور خاصة عبر "واتساب" في قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وبكر يس بكر وأحمد عبدالرحيم هريدي، وبحضور وكيل النيابة مهاب ياسر، وأمانة سر صلاح فراج، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بتهديد وابتزاز فتاة عبر تطبيق "واتساب" بصور خادشة للحياء، على خلفية خلاف مالي بينهما بدائرة مركز قفط، جنوب محافظة قنا.

وتعود أحداث القضية إلى مايو 2023، حين وجهت جهات التحقيق للمتهم "أحمد. س. ت."، 31 عامًا، عامل أجري، تهمة ابتزاز وتهديد فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا، مقيمة بمركز إدفو بمحافظة أسوان.

وكشفت التحقيقات أن المتهم نشب بينه وبين المجني عليها خلاف مالي، فأقدم على تهديدها بصور شخصية خاصة كانت قد أرسلتها له من قبل، مستخدمًا في ذلك إنشاء مجموعة على "واتساب" ونشر الصور عليها، مطالبًا إياها بدفع مبلغ مالي.

وأحيلت القضية التي حملت رقم 2338 لسنة 2024 جنح مركز قفط، والمقيدة برقم 3589 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المشدد بحق المتهم.