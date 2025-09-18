صحة بني سويف تضبط مخزن مشروبات يدار بدون ترخيص

سر "المرتبة الحمراء".. كيف كشف تفتيش روتيني تنقيب عن الآثار في مستوصف قنا؟

بني سويف - حمدي سليمان:

تمكّن قسم مراقبة الأغذية بمديرية صحة بني سويف، من ضبط مخزن مواد غذائية يُدار بدون ترخيص، عُثر بداخله على كميات كبيرة من المشروبات المتنوعة.

وبحسب بيان المديرية، فقد أسفرت الحملة عن ضبط 4 آلاف و560 زجاجة مشروبات، شملت: 960 زجاجة مشروب طاقة، و3 آلاف و600 زجاجة مياه غازية، حيث جرى التحفظ عليها بشكل مؤقت.

كما قامت اللجنة المختصة بسحب عينات من المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل المشترك لفحصها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.