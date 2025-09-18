خطة لإنشاء مصنع لإعادة تدوير مخلفات السفن بقناة السويس

القبض على جميع أطراف "واقعة خبز الجاز".. والمتهم يمثل جريمته في الشرقية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، مستجدات وتطورات العمل بشركة آنتيبوليوشن إيچبت" المتخصصة في تقديم خدمات جمع وإزالة المخلفات من السفن العابرة للقناة بطريقة آمنة ومستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع المساهمين الذي ضم السيد فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة V العالمية المالكة لشركة Antipollution اليونانية، ورجل الأعمال إيريك آدم، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

شهد الاجتماع مناقشة نتائج أعمال الشركة و معدلات التشغيل والخطط المستقبلية والتوسعات المستهدفة.

في مستهل الاجتماع، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن إطلاق الخدمة الجديدة لجمع وإزالة المخلفات من السفن العابرة للقناة بطريقة آمنة ومستدام من خلال شركة" آنتيبوليوشن إيجيبت "تعد خطوة ضرورية نحو التحول الأخضر تمهيدا للإعلان عن قناة السويس"القناة الخضراء".

وأوضح رئيس الهيئة أن الرؤية العامة لتقديم خدمة وإزالة المخلفات تعتمد على مراعاة القواعد والاشتراطات البيئية وتوظيف التقنيات المتطورة و التكنولوجيا الأحدث عالميا بما يمكن معه مواكبة التطورات المستحدثة في صناعة النقل البحري وبما يتماشى مع مبادرات المنظمة البحرية الدولية"IMO" بالاعتماد على التقنيات الصديقة للبيئة في كافة الممارسات والأنشطة البحرية.

ووجه الفريق ربيع بسرعة إنهاء من الإجراءات اللازمة لإنشاء مصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ توسعات الشركة وتعزيز أنشطتها.