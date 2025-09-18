سر "المرتبة الحمراء".. كيف كشف تفتيش روتيني تنقيب عن الآثار في مستوصف قنا؟

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت رئاسة مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ مشروعات خدمية وتهيئة للمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد.

حملات مكثفة في موط والقرى

أوضح الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة، أنه قد شهدت مدينة موط والقرى التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد سلسلة من الأعمال الخدمية والبيئية التي نفذتها الوحدات المحلية، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين والحفاظ على المظهر الجمالي للمدن والقرى.

ففي مدينة موط، واصلت فرق النظافة جهودها المكثفة بمناطق الطريق الدائري، طريق موط – الشيخ والي، إضافة إلى حي الزهور والجناين، حيث جرى رفع الأتربة والمخلفات والقمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، لضمان بيئة صحية وآمنة.

كما استهدفت حملة بيئية معهد موط الأزهري ومدرسة الحرية، من خلال قص وتقليم الأشجار والنخيل وإزالة النباتات العشوائية، بما يضمن بداية عام دراسي في بيئة نظيفة للطلاب.

دعم الأسواق وتخفيف الأعباء

إلى جانب الأعمال البيئية، واصلت الوحدة المحلية توفير الخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك عبر منفذها بحي الجناين بمدينة موط بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

تحسين الطرق والمرور

شملت الأعمال استكمال وضع علامات فسفورية بطريق موط – الدهوس بمنطقة الشفاطات للحد من الحوادث المرورية، بالإضافة إلى توسعة المدخل المؤدي لتقسيم الزراعيين وقروض مبارك والأوقاف لتيسير حركة السير.

أعمال بالقرى التابعة

في قرية الراشدة، جرى تشوين تربة وتمهيد طريق يربط بين المزارع بمشاركة معدات الأهالي، إلى جانب تركيب كشافات إنارة داخل محطة المياه وشوارع القرية، أما بقرية عزب القصر فجرى فتح طريق جديد يربط تقسيم الجيزة بالطريق العام، مع استمرار دعم المدارس من خلال توفير الرمال لساحات الطابور.

كما نفذت الوحدة المحلية بقرية الأمان مبادرة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، فيما شهدت قرية العوينة تركيب وصيانة كشافات إنارة وحملة نظافة شاملة لمدرسة القرية، شملت رش الملعب وأرض الطابور بالمياه.

زراعة النخيل وتطوير المظهر الجمالي

وفي قرية الشيخ مفتاح، جرى تجهيز حفر بمدخل القرية تمهيدًا لزراعة فسائل نخيل جديدة، تعزيزًا للمظهر الجمالي، بينما شهدت قرية بدخلو تركيب مطب صناعي أمام مدرسة الشهيد للحد من السرعات الزائدة، مع وضع العلامات الإرشادية اللازمة.

كما جرى دعم مدرسة الموهوب بالرمال لتجهيز الملاعب وأرض الطابور، فيما شهدت قرية أسمنت إحلال مواسير شبكة الري بالتنقيط التالفة للحفاظ على الأشجار الخضراء، من خلال مشاركة مجتمعية فاعلة، أما قرى المعصرة فقد تعاونت مع المدارس في أعمال النظافة الداخلية والخارجية قبل بدء الدراسة.