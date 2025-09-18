الوادي الجديد تطلق مسابقة لتصميم هوية بصرية للمحافظة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أطلقت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، مسابقة بعنوان "هويتنا... من إبداعنا"، بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال بالعيد القومي الـ66 للمحافظة.

وأكد الزملوط، في بيان له اليوم الخميس، أن المبادرة تهدف إلى تصميم هوية بصرية مميزة تعكس تاريخ الوادي الجديد وإرثه الحضاري ومكانته التنموية.

وقال المحافظ، أن المسابقة تسعى إلى إشراك المبدعين من أبناء المحافظة في تقديم أفكار جديدة ومبتكرة تساهم في تعزيز الصورة البصرية للإقليم، وتشمل عملية التقييم اختيار أفضل 10 تصميمات من قِبل لجنة تحكيم متخصصة، على أن يُكرَّم الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى خلال احتفالات العيد القومي، مع عرض أعمالهم عبر المنصات الرسمية ومنح جوائز مالية قيمة.

وأوضح المحافظ، أن المسابقة متاحة لمصممي الجرافيك من خريجي الكليات الفنية، سواء بشكل فردي أو من خلال فرق عمل لا يقل عددها عن ثلاثة أفراد، ويشترط أن يجري التنفيذ تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس أو المعاونين بالكليات، على أن يكون التصميم أصليًا وغير منسوخ أو معتمد على الذكاء الاصطناعي، فيما تستمر فترة التقديم لمدة 15 يومًا من تاريخ الإعلان.

لفت المحافظ، إلى أنه يشترط أن يتضمن العمل ما يلي :

•الهوية البصرية (Visual Identity).

•دليل استخدام الهوية (Brand Guidelines).

•الألوان الأساسية والثانوية مع توضيح دلالاتها.

•الخطوط المستخدمة في العناوين والنصوص.

•أنماط العناصر البصرية كالزخارف والرموز.

•التأكيد على الاستخدامات الصحيحة والخاطئة للشعار.

وأتاحت المحافظة التقديم والمشاركة عبر الرابط الإلكتروني: اضغط هنا

وقال المحافظ، إن إطلاق هذه المسابقة في إطار جهود الوادي الجديد للحفاظ على هويتها الثقافية وإبراز ملامحها التاريخية والتنموية، بما يعزز حضورها على الخريطة الوطنية ويمنح أبناءها فرصة المساهمة في رسم ملامحها البصرية المستقبلية.