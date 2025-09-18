محافظ الدقهلية يقرر صرف الدفعة 202 من قروض مشروعات شباب الخريجين

الدقهليةـ رامي محمود:

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 202 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أغسطس، وذلك بإجمالى 800 ألف جنيه موزعة على 6 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح "مرزوق" أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 14 شابًا من الجنسين (5 من الذكور- 9 من الإناث) وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 137مليون، و893 ألف جنيه، استفاد منها 13703 شباب وفتيات منهم ( 6505 ذكور - 7198 إناث).

جاءت موافقة "مرزوق" بناء على التقرير الذي عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، وأكد على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها، والتأكيد على منحه القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من إقامة مشروعات إنتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك دعما لفكرة التشجيع على العمل الحر.