المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب 9 أشخاص اليوم الخميس، في حادث تصادم بين 3 سيارات ميكروباص وسيارة ملاكي وتروسيكل على طريق "السادات- كفر داود" بمحافظة المنوفية.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام لتلقي العلاج اللازم، كما رفعت الأجهزة المعنية آثار الحادث لتسيير حركة المرور.

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور قسم شرطة السادات بالواقعة، وتحرر محضر بالحادث، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.