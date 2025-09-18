إعلان

9 مصابين في تصادم مروع بين 4 سيارات وتروسيكل على طريق السادات بالمنوفية

11:29 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب 9 أشخاص اليوم الخميس، في حادث تصادم بين 3 سيارات ميكروباص وسيارة ملاكي وتروسيكل على طريق "السادات- كفر داود" بمحافظة المنوفية.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام لتلقي العلاج اللازم، كما رفعت الأجهزة المعنية آثار الحادث لتسيير حركة المرور.

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور قسم شرطة السادات بالواقعة، وتحرر محضر بالحادث، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم المنوفية سيارات الإسعاف
